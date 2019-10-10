Зеленский о деле убийства Шеремета: не будет результата - изменим руководство МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сменит руководство Министерства внутренних дел, если не появятся результаты в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.
"Я хочу, чтобы мы закончили это дело. Мне, как и вам, нужен результат в этом деле. Если к тому сроку, к которому мы говорили, не будет результата - будем менять руководство", - отметил Зеленский.
Также он сообщил, что не может рассказать детали расследования.
"Если я вам отвечу - сорву операцию", - добавил Президент.
Ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.
Напомним, 20 июля 2016 года у 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.