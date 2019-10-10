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Президент призвал поставить точку в деле об убийстве Гонгадзе

Киев • УНН

 • 45273 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал поставить точку в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает УНН.

Президент призвал поставить точку в деле об убийстве Гонгадзе

"Надо поставить точку в деле Гонгадзе, но я не знаю на какой стадии это дело. Я вам отвечаю откровенно, я не занимаюсь всеми уголовным делам", - отметил он

Однако Зеленский отметил, что приоритет сегодня - это окончание войны.

"Мы будем рассматривать вопрос мертвых, но я сначала думаю о живых. Я вам откровенно говорю", - добавил Президент.

Он также назвал позором то, что в стране продолжается судебное следствие по делу Гонгадзе более 20 лет.

"Когда меня спрашивают о Шеремете - я там вижу конец", - сказал Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сменит руководство Министерства внутренних дел, если не появятся результаты в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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