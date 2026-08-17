Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає

Вступ дитини до першого класу — важливий етап як для майбутнього школяра, так і для батьків. Перед початком навчального року потрібно вибрати заклад освіти, з'ясувати, чи дозволяє адреса проживання оформити дитину саме до цієї школи, подати заяву та необхідні документи.

В Україні батьки мають право обирати школу для дитини, однак під час зарахування до державних і комунальних закладів діють правила першочергового прийому. УНН розповідає, з якого віку дитина може піти до першого класу, які документи необхідно підготувати, як працює електронна реєстрація та що робити, якщо у бажаній школі закінчилися вільні місця.

З якого віку дитину можна оформити в перший клас

Вітчизняне законодавство передбачає, що початкову освіту діти здобувають з шести років. Якщо на старті навчального року дитині вже виповнилося сім, вона повинна розпочати навчання цього ж вересня. Діти з особливими освітніми потребами можуть стати першачками пізніше цього віку. Але тут варто враховувати прописані у тематичних законах і підзаконних актах норми.

Закцентуємо, що орієнтиром до початку шкільної освіти для більшості родин, все ж таки, залишається шестирічний вік дитини. Водночас тут необхідно оцінювати не лише повні роки на момент старту навчального року. Паралельно велику увагу слід приділити психоемоційній готовності самого майбутнього першачка до школи. Йдеться про здатність концентрувати увагу, спілкуватися з однолітками та дорослими, дотримуватися певного режиму й поступово адаптуватися до навчального навантаження. Найкраще і найлегше це зробити, звернувшись за консультацією до дитячого психолога.

Також нагадаємо батькам та опікунам, що закон гарантує дитині право здобувати початкову освіту в державній або комунальній школі, за якою закріплена територія обслуговування, де вона проживає. При цьому родина не позбавлена права обрати інший заклад освіти.

Як подати заяву для зарахування дитини до школи

Порядок подання заяв залежить від організації прийому документів у конкретній громаді та школі. Система зарахування передбачає можливість використання Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту — АІКОМ — та онлайн-сервісів. Тому перед початком реєстрації варто перевірити сайт обраної школи або місцевого органу управління освітою.

Зазвичай батькам необхідно обрати заклад освіти, заповнити електронну форму, внести відомості про дитину та заявника, а також виконати інструкції щодо документів. Важливо уважно перевіряти введені дані, особливо ПІБ дитини, дату народження та контактну інформацію.

Сам факт заповнення електронної форми не варто плутати з остаточним зарахуванням. Дитина стає учнем після проходження передбаченої процедури та видання керівником закладу відповідного наказу.

Точні строки прийому заяв та особливості електронної реєстрації доцільно перевіряти безпосередньо в школі або місцевому управлінні освіти. Школи також мають оприлюднювати інформацію про кількість перших класів, наявність вільних місць і перелік документів, необхідних для зарахування.

Які документи потрібні, щоб зарахувати дитину до школи

Для того, щоб дитину прийняли до першого класу, один із батьків, опікун або інший законний представник подає заяву про зарахування. До неї додаються документи, які передбачає чинний Порядок зарахування учнів.

Зокрема, необхідно надати копію свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує її особу. При цьому треба мати оригінал документів, щоб показати його під час оформлення пакету паперів на вчорашнього випускника дитсадочка.

Також батьки подають медичну довідку за формою № 086/о "Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)". Вимоги до медичного документа оновили у 2024 році, тому батькам варто орієнтуватися саме на актуальну форму № 086/о.

Якщо мама, тато чи опікуни першачка претендують на першочергове зарахування за територіальним принципом, необхідно також підтвердити місце проживання або перебування дитини одним із документів, передбачених законодавством.

В окремих випадках можуть знадобитися й інші папери. Наприклад висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (якщо він є та необхідний для організації навчання дитини з особливими освітніми потребами).

Водночас адміністрація державної або комунальної школи не може довільно розширювати встановлений законодавством перелік і вимагати від батьків документи, які нормативними актами не передбачені. На це окремо звертає увагу Міністерство освіти і науки.

Особливості реєстрації до школи за місцем проживання

Територіальний принцип залишається одним із ключових під час набору дітей до перших класів державних і комунальних шкіл.

За кожним таким закладом місцеві органи влади закріплюють певну територію обслуговування. Це можуть бути окремі райони, мікрорайони, вулиці або навіть конкретні будинки. Діти, які проживають або перебувають на закріпленій за школою території, мають право на першочергове зарахування.

Дізнатися, до якої школи належить конкретна адреса, можна на сайті місцевого органу влади, управління освіти або безпосередньо в закладі освіти.

Місце проживання дитини можна підтвердити документами, про які писали вище. При цьому йдеться саме про підтвердження фактичного права дитини на першочергове зарахування, а не про обов'язок усіх дітей навчатися виключно у школі свого мікрорайону.

Батькам не забороняють подати документи й до іншої школи. Однак гарантоване місце за територіальним принципом і можливість вступити до обраного закладу не за місцем проживання — різні речі. У другому випадку зарахування залежатиме від наявності вільних місць після прийому дітей, які мають право на першочергове зарахування.

Що робити, якщо в обраній школі немає вільних місць

Ситуація, коли охочих навчатися у популярній школі більше, ніж вона фізично може прийняти, цілком можлива. Кількість місць обмежується спроможністю закладу та встановленими нормативами наповнюваності класів.

Якщо дитина проживає на території обслуговування школи та має право на першочергове зарахування, батькам насамперед варто перевірити, чи були подані всі необхідні документи та чи підтверджене місце проживання або перебування.

Якщо ж родина обрала школу, до території обслуговування якої дитина не належить, зарахування можливе за наявності місць, що залишилися після першочергового прийому. Коли претендентів на такі місця більше, ніж самих місць, Порядок передбачає конкурсний відбір шляхом жеребкування.

У разі, якщо місць немає, варто перевірити сусідні школи та звернутися до місцевого органу управління освітою. У МОН зазначають, що саме такий орган має допомогти батькам у разі проблем із зарахуванням та знайти можливий варіант для забезпечення права дитини на загальну середню освіту.

Тому реєстрацію дитини до першого класу краще не залишати на останні дні.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, як підготувати дитину до школи. Психологиня розповіла, що фізична готовність — найважливіша для першокласника. Крім того, важливі мотивація, соціалізація та навички самообслуговування.