Запрацюють кінотеатри та спортзали: у Данії послаблюють карантин

Деталі

Скандинавська країна уникла третьої хвилі Covid-19 завдяки широким заходам ізоляції, введеним в кінці грудня, які знизили кількість щоденних інфекцій з декількох тисяч до 500-800 за останні місяці.

Згідно з новим планом, узгодженим між урядом і більшістю політиків, театри, концертні майданчики, кінотеатри і тренажерні зали можуть відкритися у цей четвер, 6 травня.

Учням старших класів початкової школи також буде дозволено повернутися в школу на повний робочий день.

Ліміт на проведення громадських зібрань в приміщенні буде збільшений з 10 до 25 осіб, хоча школи звільнені від цього обмеження.

Довідково

У Данії повністю провакциновано 11,5% населення.

Цього літа Данія повинна провести чотири матчі чемпіонату Європи з футболу, на яких будуть присутні близько 16 000 глядачів.

Доповнення

У Німеччині для тих, хто завершив вакцинацію від коронавірусу, або видужав, передбачаються істотні послаблення, зокрема, обмежень на контакти з іншими людьми.