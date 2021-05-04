Запрацюють кінотеатри та спортзали: у Данії послаблюють карантин

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Данія оголосила про плани знову відкрити школи і дозволити низку заходів в приміщенні на цьому тижні, повідомляє УНН із посиланням на RTE.

Деталі 

Скандинавська країна уникла третьої хвилі Covid-19 завдяки широким заходам ізоляції, введеним в кінці грудня, які знизили кількість щоденних інфекцій з декількох тисяч до 500-800 за останні місяці.

Згідно з новим планом, узгодженим між урядом і більшістю політиків, театри, концертні майданчики, кінотеатри і тренажерні зали можуть відкритися у цей четвер, 6 травня.

Учням старших класів початкової школи також буде дозволено повернутися в школу на повний робочий день.

Ліміт на проведення громадських зібрань в приміщенні буде збільшений з 10 до 25 осіб, хоча школи звільнені від цього обмеження.

Довідково

У Данії повністю провакциновано 11,5% населення.

Цього літа Данія повинна провести чотири матчі чемпіонату Європи з футболу, на яких будуть присутні близько 16 000 глядачів.

Доповнення 

У Німеччині для тих, хто завершив вакцинацію від коронавірусу, або видужав, передбачаються істотні послаблення, зокрема, обмежень на контакти з іншими людьми.

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