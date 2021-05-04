Заработают кинотеатры и спортзалы: в Дании ослабляют карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Дания объявила о планах вновь открыть школы и разрешить ряд мероприятий в помещении на этой неделе, сообщает УНН со ссылкой на RTE.
Детали
Скандинавская страна избежала третьей волны Covid-19 благодаря широким мерам изоляции, введенным в конце декабря, которые снизили количество ежедневных инфекций с нескольких тысяч до 500-800 за последние месяцы.
Согласно новому плану, согласованному между правительством и большинством политиков, театры, концертные площадки, кинотеатры и тренажерные залы могут открыться в этот четверг, 6 мая.
Ученикам старших классов начальной школы также будет разрешено вернуться в школу на полный рабочий день.
Лимит на проведение общественных собраний в помещении будет увеличен с 10 до 25 человек, хотя школы освобождены от этого ограничения.
Справка
В Дании полностью провакцинировано 11,5% населения.
Этим летом Дания должна провести четыре матча чемпионата Европы по футболу, на которых будут присутствовать около 16 000 зрителей.
Дополнение
В Германии для тех, кто завершил вакцинацию от коронавируса, или выздоровел, предусматриваются существенные ослабления, в частности, ограничений на контакты с другими людьми.