Запорізька поліція відкрила кримінальне провадження щодо нападів на бердянських прикордонників

Кримінальне провадження відкрили за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Держприкордонслужба повідомила про напади на співробітників, які працюють на адмінмежі з Кримом.