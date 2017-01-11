Запорожская полиция открыла уголовное производство в отношении нападений на бердянских пограничников
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 января. УНН. В главном управлении Нацполиции Украины в Запорожской области открыли уголовное производство в отношении нападений на пограничников, работающих на админгранице с Крымом. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель начальника отдела коммуникации областного управления Нацполиции Александр Солошенко.
Уголовное производство открыли по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, как сообщал УНН, Госпогранслужба сообщила о нападениях на сотрудников, работающих на админгранице с Крымом.