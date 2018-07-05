Запобіжний захід Шепелєву суд обиратиме наступного тижня

"Орієнтовно - у понеділок", - сказали у генпрокуратурі.

Як повідомляв УНН, вчора на брифінгу головний військовий прокурор Анатолій Матіос поінформував, що до вбивства полковника поліції у 2006 році Романа Єрохіна причетний колишній народний депутат України Олександр Шепелєв. 4 липня 2018 року йому вручено підозру.

Нагадаємо, екс-депутат від БЮТ Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 році.



Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів “Родовід Банку” на суму понад 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють і в участі у скоєнні замаху на вбивство.

9 лютого 2018 року Служба безпеки України затримала О.Шепелєва.