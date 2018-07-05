Меру пресечения Шепелеву суд будет избирать на следующей неделе

"Ориентировочно - в понедельник", - сказали в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНН, вчера на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что к убийству полковника полиции в 2006 году Романа Ерохина причастен бывший народный депутат Украины Александр Шепелев. 4 июля 2018 ему вручили подозрение.

Напомним, экс-депутат от БЮТ Александр Шепелев в ночь на 6 июля 2014 бежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей. Дело против экс-нардепа было возбуждено в 2012 году.



Шепелева обвиняли в причастности к хищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 300 000 грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают и в участии в покушении на убийство.

9 февраля 2018 Служба безопасности Украины задержала А.Шепелева.