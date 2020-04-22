Запаси газу у ПСГ України сягнули 16,22 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 20 квітня збільшився до 16,222 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 34,07 млн куб. м газу.
З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.
При цьому в даних за 20 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 15,35 млн куб. м, з Угорщини - 16,22 млн куб. м, з Польщі - 3,88 млн куб. м газу.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна завершила опалювальний сезон із найвищими запасами газу за останні 30 років.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними уряду, у березні оптова ціна за газ для населення знизилась у порівнянні з місяцем раніше на 14%.