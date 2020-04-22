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Запасы газа в ПХГ Украины достигли 16,22 млрд куб. м

Запасы газа в ПХГ Украины достигли 16,22 млрд куб. м

Киев  •  УНН

 • 12988 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 апреля увеличился до 16,222 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 34,07 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины в течение суток газ не отбирался.

При этом в данных за 20 апреля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 15,35 млн куб. м, из Венгрии - 16,22 млн куб. м, из Польши - 3,88 млн куб. м газа.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина завершила отопительный сезон с самыми высокими запасами газа за последние 30 лет.

Как сообщал УНН, с ноября 2018-го цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным правительства, в марте оптовая цена на газ для населения снизилась по сравнению с месяцем ранее на 14%.

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