За добу позиції ЗСУ у зоні ООС обстріляли 5 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години вечора противник продовжував збройні провокації проти наших військ. Ворог 5 разів порушував режим припинення вогню і у всіх випадках обстріли велися із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог обстріляв наші позиції із мінометів калібром 82 мм, БМП, гранатометів та стрілецької зброї.
Вдень на Маріупольському напрямку ситуація загострилася. Російські окупаційні війська вели щільний вогонь по захисниках Водяного із ствольної артилерії калібром 122 мм та 152 мм. Ворог також активно застосовував міномети всіх типів, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Під час бойових дій у цьому районі один наш військовослужбовець отримав поранення.
Також обстрілів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та 82-мм мінометів зазнали позиції українських захисників біля Гнутового та Богданівки, а Лебединське окрім артилерії обстрілював танк.
Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію і надійно утримують займані рубежі.
Як повідомляв УНН, бойовики продовжують зосереджувати важку техніку та озброєння у тимчасово непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.