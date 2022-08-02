Замість Костіна та Совгирі: ЦВК визнала народними депутатами двох "Слуг народу"

Деталі

Наголошується, що 27 липня Комісія отримала Постанови ВР про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі. Вони написали заяви про складення депутатських повноважень.

"Тож обраними народними депутатами Комісія визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Івасюка (на позачергових виборах 21 липня 2019 були під #142 та #143 відповідно у виборчому списку партії "Слуга народу")", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Комітет Верховної Ради з правової політики очолював "Слуга народу" Андрій Костін. Однак, 27 липня народні депутати проголосували за його призначення Генеральним прокурором України. 28 липня Президент підписав відповідний указ.

Парламент призначив представницю Верховної Ради у Конституційному суді, народну депутатку від "Слуги Народу" Ольгу Совгирю суддею Конституційного суду України.