Головою правового комітету Ради замість Костіна обрали "слугу" Маслова

Деталі

“Головою Комітету ВР з питань правової політики обрано народного депутата Маслова від “Слуги народу”, – написав у своєму Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

Як повідомив у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк, за призначення Маслова на посаду проголосували 278 народних депутатів.

Доповнення

До цього комітет Верховної Ради з правової політики очолював "слуга народу" Андрій Костін. Однак, 27 липня народні депутати проголосували за його призначення Генеральним прокурором України. 28 липня Президент підписав відповідний указ.