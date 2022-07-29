Головою правового комітету Ради замість Костіна обрали "слугу" Маслова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Головою комітету Верховної Ради з питань правової політики обрано народного депутат від “Слуги народу” Дениса Маслова, на заміну Андрію Костіну, який став Генпрокурором. Про це повідомили з депутатського корпусу, пише УНН.
Деталі
“Головою Комітету ВР з питань правової політики обрано народного депутата Маслова від “Слуги народу”, – написав у своєму Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.
Як повідомив у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк, за призначення Маслова на посаду проголосували 278 народних депутатів.
Доповнення
До цього комітет Верховної Ради з правової політики очолював "слуга народу" Андрій Костін. Однак, 27 липня народні депутати проголосували за його призначення Генеральним прокурором України. 28 липня Президент підписав відповідний указ.