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Головою правового комітету Ради замість Костіна обрали "слугу" Маслова

Головою правового комітету Ради замість Костіна обрали "слугу" Маслова

Київ • УНН

 • 201235 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Головою комітету Верховної Ради з питань правової політики обрано народного депутат від “Слуги народу” Дениса Маслова, на заміну Андрію Костіну, який став Генпрокурором. Про це повідомили з депутатського корпусу, пише УНН.

Деталі

“Головою Комітету ВР з питань правової політики обрано народного депутата Маслова від “Слуги народу”, – написав у своєму Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

Як повідомив у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк, за призначення Маслова на посаду проголосували 278 народних депутатів.

Доповнення

До цього комітет Верховної Ради з правової політики очолював "слуга народу" Андрій Костін. Однак, 27 липня народні депутати проголосували за його призначення Генеральним прокурором України. 28 липня Президент підписав відповідний указ.

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