Верховна Рада призначила Ольгу Совгирю суддею КСУ

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"Ольга Совгиря обрана суддею Конституційного суду. За – 293", – написав Гончаренко.

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За словами Гончаренка, в особистій розмові Совгиря заявила, що не збирається обіймати цю посаду.

Нагадаємо

Сьогодні Верховна Рада також проголосувала за призначення народного депутата, голови комітету парламенту з питань правової політики Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора.