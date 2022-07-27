Верховна Рада призначила Ольгу Совгирю суддею КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Парламент призначив представницю Верховної Ради у Конституційному суді, народну депутатку від "Слуги Народу" Ольгу Совгирю суддею Конституційного суду України. Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує УНН.
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"Ольга Совгиря обрана суддею Конституційного суду. За – 293", – написав Гончаренко.
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За словами Гончаренка, в особистій розмові Совгиря заявила, що не збирається обіймати цю посаду.
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Сьогодні Верховна Рада також проголосувала за призначення народного депутата, голови комітету парламенту з питань правової політики Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора.