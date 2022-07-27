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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 38477 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Верховна Рада призначила Ольгу Совгирю суддею КСУ

Верховна Рада призначила Ольгу Совгирю суддею КСУ

Київ • УНН

 • 170172 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Парламент призначив представницю Верховної Ради у Конституційному суді, народну депутатку від "Слуги Народу" Ольгу Совгирю суддею Конституційного суду України. Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує УНН.

Цитата

"Ольга Совгиря обрана суддею Конституційного суду. За – 293", – написав Гончаренко.

Додамо

За словами Гончаренка, в особистій розмові Совгиря заявила, що не збирається обіймати цю посаду. 

Нагадаємо

Сьогодні Верховна Рада також проголосувала за призначення народного депутата, голови комітету парламенту з питань правової політики Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора.

Українські Національні Новини

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