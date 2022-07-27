Верховная Рада назначила Ольгу Совгирю судьей КСУ

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"Ольга Совгиря избрана судьей Конституционного суда. За – 293", – написал Гончаренко.

Добавим

По словам Гончаренко, в личном разговоре Совгиря заявила, что не собирается занимать этот пост.

Напомним

Сегодня Верховная Рада также проголосовала за назначение народного депутата, главы комитета парламента по правовой политике Андрея Костина на должность Генерального прокурора.