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Залужний провів одну з останніх офіційних розмов з генералом Міллі: обговорили посилення української ППО та артилерії

Залужний провів одну з останніх офіційних розмов з генералом Міллі: обговорили посилення української ППО та артилерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів одну з останніх офіційних розмов з Марком Міллі, адже голова Об’єднаного комітету начальників штабів США йде з посади у кінці цього місяця. Головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Міллі за підтримку України, та узгодив із американським відомством подальший формат роботи. Про перебіг розмови з Міллі Залужний повідомив у телеграм, передає УНН.

Цитата

“Подякував особисто генералу Міллі. Цього місяця у мого друга закінчується термін повноважень на посаді очільника обʼєднаного комітету начальників штабів США.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку.

Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі. На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив мене зі своїм наступником — генералом Чарльзом Брауном”, — написав Валерій Залужний у своєму телеграм каналі.

Деталі

Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що із наступником Міллі — Брауном вони вже домовилися на перемовини. Планують й надалі підтримувати високий рівень комунікації між оборонними відомствами двох країн.

Під час цієї телефонної розмови військові також обговорили поточну ситуацію на українському фронті. Залужний повідомив Міллі про перебіг наших оборонних та наступальних операцій.

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Окремо зупинились на потребах Збройних Сил України. Та обговорили посилення української ППО та артилерії
Головнокомандувач ЗСУ подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги та підтримку України у війни з країною-терористкою.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів нараду із командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання ОСУВ “Таврія” та узгодив із військовими подальші дії ЗСУ на південному фронті.

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