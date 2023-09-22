Залужный провел один из последних официальных разговоров с генералом Милли: обсудили усиление украинской ПВО и артиллерии

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел одну из последних официальных бесед с Марком Милли, ведь председатель Объединенного комитета начальников штабов США уходит с должности в конце этого месяца. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Милли за поддержку Украины, и согласовал с американским ведомством дальнейший формат работы. О ходе разговора с Милли Залужный сообщил в телеграм, передает УНН.