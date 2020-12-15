Залишки від виробництва елітних спорткарів Morgan використовують для виготовлення алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Британський бренд елітних автомобілів Morgan Motors випустив унікальний джин. Він виготовляється з додаванням ясеневої стружки, що залишилася після виробництва каркасів кузова автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на uk.motor1.com.
Виготовляє унікальний джин невелика англійська винокурня, розташована неподалік від фабрики Morgan Motors. Стружку від виробництва кузовів автомобілів будуть ретельно відбирати й додавати при перегонці спирту для виготовлення джину.
Коштуватиме пляшка 45 фунтів стерлінгів - приблизно 1700 грн.
Кожну пляшку напою прикрашає стилізована під автомобільний поршень кришечка, виконана з нержавіючої сталі.
У винокурні запевняють, що роблять джин за власним рецептом із додаванням 14 різноманітних екстрактів рослин.
Відзначимо, що алкоголь на травах користується популярністю серед молоді в Україні. Такі напої мають безліч варіацій і для їх виготовлення, як правило, використовують місцеві українські ароматні трави: липу, акацію, бузину, волошку, материнку, деревій, зубрівку.
Нагадаємо, Україна випустила власну "зубрівку", настояну на вирощених у нас травах — "Др.Житник Зубровиця".
Раніше УНН писав, що українці надають перевагу алкоголю вітчизняного виробництва. На думку експертів, це пояснюється великим різноманіттям українського алкогольного ринку, високою якістю напоїв, а також його помірними цінами - на відміну від імпортного.