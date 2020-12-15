Остатки от производства элитных спорткаров Morgan используют для изготовления алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Британский бренд элитных автомобилей Morgan Motors выпустил уникальный джин. Он изготавливается с добавлением ясеневой стружки, оставшейся после производства каркасов кузова автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на uk.motor1.com.
Производит уникальный джин небольшая английская винокурня, расположенная неподалеку от фабрики Morgan Motors. Стружку от производства кузовов автомобилей будут тщательно отбирать и добавлять при перегонке спирта для изготовления джина.
Будет стоить бутылка 45 фунтов стерлингов - примерно 1700 грн.
Каждую бутылку напитка украшает стилизованная под автомобильный поршень крышечка, выполнена из нержавеющей стали.
В винокурне уверяют, что делают джин по собственному рецепту с добавлением 14 различных экстрактов растений.
Отметим, что алкоголь на травах пользуется популярностью среди молодежи в Украине. Такие напитки имеют множество вариаций и для их изготовления, как правило, используют местные украинские ароматные травы: липу, акацию, бузину, василек, душицу, тысячелистник, зубровку.
Напомним, Украина выпустила собственную "зубровку", настоянную на выращенных у нас травах - "Др.Житник Зубровица".
Ранее УНН писал, что украинцы предпочитают алкоголь отечественного производства. По мнению экспертов, это объясняется большим разнообразием украинского алкогольного рынка, высоким качеством напитков, а также его умеренными ценами - в отличие от импортного.