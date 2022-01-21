Закрив сонце: попіл від вулкана в Тонзі показали з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Попіл від підводного виверження вулкана у віддаленій тихоокеанській країні Тонга піднявся на тисячі метрів в атмосферу, його сфотографували з Міжнародної космічної станції. Фото в Instagram опублікувала астронавт NASA та офіцер ВМС США Кайла Беррон, інформує УНН.
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"Попіл від суботнього підводного виверження вулкана у віддаленій тихоокеанській державі Тонга пробився на тисячі футів в атмосферу, і це видно з МКС. Під час проходу над Новою Зеландією в неділю (16 січня, - ред.) я відкрила віконниці, щоб подивитися, чи можемо ми побачити якісь наслідки виверження, і побачила, як цей великий шлейф закриває сонце", — написала Кайла.
Нагадаємо
14 січня в острівному Королівстві Тонга розпочалося виверження підводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Активна вулканічна діяльність призвела до низки цунамі. Зокрема, постраждала Нукуалофа — столиця королівста, розташована на північному березі острова Тонгатапу.
Більшість островів архіпелагу покрито вулканічним попелом, який становить серйозну загрозу життю та здоров'ю місцевих жителів. Також через стихію зникли електроенергія, мобільний зв'язок та інтернет. Відомо щонайменше про двох загиблих.