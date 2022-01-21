Закрыл солнце: пепел от вулкана в Тонге показали из космоса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Пепел от подводного извержения вулкана в отдаленной тихоокеанской стране Тонга поднялся на тысячи метров в атмосферу, его сфотографировали с Международной космической станции. Фото в Instagram опубликовала астронавт NASA и офицер ВМС США Кайла Бэррон, информирует УНН.
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"Пепел от субботнего подводного извержения вулкана в отдаленном тихоокеанском государстве Тонга пробился на тысячи футов в атмосферу, и это видно с МКС. Во время прохода над Новой Зеландией в воскресенье (16 января, — ред.) я открыла ставни, чтобы посмотреть, можем ли мы увидеть какие-то последствия извержения, и увидела, как этот большой шлейф закрывает солнце", — написала Кайла.
Напомним
14 января в островном Королевстве Тонга началось извержение подводного вулкана Хунг Тонга-Хунга Хаапай. Активная вулканическая деятельность привела к ряду цунами. В частности, пострадала Нукуалофа — столица королевста, расположенная на северном берегу острова Тонгатапа.
Большинство островов архипелага покрыты вулканическим пеплом, представляющим серьезную угрозу жизни и здоровью местных жителей. Также из-за стихии исчезли электроэнергия, мобильная связь и интернет. Известно как минимум о двух погибших.