“Закривавлені пакунки”: в МЗС розповіли, що в розслідуванні є певні зрушення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Наразі зафіксовано 28 “закривавлених пакунків”, які українські дипустанови отримали в різних європейських країнах. Ведеться розслідування і вже є певні зрушення. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.
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«Слідство триває на кількох рівнях одночасно. Якщо ми говоримо безпосередньо про “закривавелені пакунки”, то їх вже зафіксовано 28 в різних європейських країнах. Ведеться слідство на рівні країн, де були виявлені такі конверти. Також ведеться слідство на рівні компетентних органів в Україні. І також ведеться розслідування в Німеччині, звідки адреса, яка містилася на конвертах. Є певні зрушення в розслідуванні. Але мені б не хотілося їх зараз розголошувати оскільки слідство ще триває», – повідомив Ніколенко.
Нагадаємо
До посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин.