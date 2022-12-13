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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23901 перегляди

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“Закривавлені пакунки”: в МЗС розповіли, що в розслідуванні є певні зрушення

“Закривавлені пакунки”: в МЗС розповіли, що в розслідуванні є певні зрушення

Київ • УНН

 • 611882 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Наразі зафіксовано 28 “закривавлених пакунків”, які українські дипустанови отримали в різних європейських країнах. Ведеться розслідування і вже є певні зрушення. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

«Слідство триває на кількох рівнях одночасно. Якщо ми говоримо безпосередньо про “закривавелені пакунки”, то їх вже зафіксовано 28 в різних європейських країнах. Ведеться слідство на рівні країн, де були виявлені такі конверти. Також ведеться слідство на рівні компетентних органів в Україні. І також ведеться розслідування в Німеччині, звідки адреса, яка містилася на конвертах. Є певні зрушення в розслідуванні. Але мені б не хотілося їх зараз розголошувати оскільки слідство ще триває», – повідомив Ніколенко.

Нагадаємо

До посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин.

Українські Національні Новини

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