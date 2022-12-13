"Окровавленные пакеты": в МИД рассказали, что в расследовании есть определенные сдвиги

Цитата

"Следствие продолжается на нескольких уровнях одновременно. Если мы говорим непосредственно о “окровавленных пакетах”, то их уже зафиксировано 28 в разных европейских странах. Ведется следствие на уровне стран, где были обнаружены подобные конверты. Также идет следствие на уровне компетентных органов в Украине. И также ведется расследование в Германии, откуда адрес, указанный на конвертах. Есть определенные сдвиги в расследовании. Но мне бы не хотелось их сейчас разглашать, поскольку следствие еще продолжается", – сообщил Николенко.

Напомним

В посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках находились глаза животных.