"Окровавленные пакеты": в МИД рассказали, что в расследовании есть определенные сдвиги
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В настоящее время зафиксировано 28 “окровавленных пакетов”, которые украинские дипучреждения получили в разных европейских странах. Ведется расследование и есть определенные сдвиги. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.
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"Следствие продолжается на нескольких уровнях одновременно. Если мы говорим непосредственно о “окровавленных пакетах”, то их уже зафиксировано 28 в разных европейских странах. Ведется следствие на уровне стран, где были обнаружены подобные конверты. Также идет следствие на уровне компетентных органов в Украине. И также ведется расследование в Германии, откуда адрес, указанный на конвертах. Есть определенные сдвиги в расследовании. Но мне бы не хотелось их сейчас разглашать, поскольку следствие еще продолжается", – сообщил Николенко.
Напомним
В посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках находились глаза животных.