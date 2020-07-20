Законопроект про опозицію може бути ухвалений в цілому на наступній сесії ВР – Разумков

"Якщо ми говоримо про Закон про опозицію, станом на сьогодні створена робоча група, було видано моє розпорядження, очолює її Руслан Стефанчук, входять представники всіх депутатських фракцій та груп. Зараз напрацьовується текст Закону. Я сподіваюсь, що на наступній сесії ми його зможемо прийняти і у першому (читанні, - ред.), і в цілому… Ми зараз говоримо про парламентську опозицію, про роботу у Верховній Раді України", - зазначив він.

Нагадаємо, у ВР почали роботу над законопроектом про опозицію.