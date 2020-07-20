Законопроект про опозицію може бути ухвалений в цілому на наступній сесії ВР – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Законопроект про опозицію може бути прийняти у першому читанні та вцілому вже на наступній сесії Верховної Ради України. Про це під час пресконференції заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми говоримо про Закон про опозицію, станом на сьогодні створена робоча група, було видано моє розпорядження, очолює її Руслан Стефанчук, входять представники всіх депутатських фракцій та груп. Зараз напрацьовується текст Закону. Я сподіваюсь, що на наступній сесії ми його зможемо прийняти і у першому (читанні, - ред.), і в цілому… Ми зараз говоримо про парламентську опозицію, про роботу у Верховній Раді України", - зазначив він.
Нагадаємо, у ВР почали роботу над законопроектом про опозицію.