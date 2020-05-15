У ВР почали роботу над законопроектом про опозицію - Стефанчук

Так, до цієї групи увійшли народні депутати України – представники від депутатських фракцій та груп, а також фахівці та експерти з питань парламентської коаліції і опозиції.

"В рамках засідання обговорювалися питання етапів та строків підготовки законопроекту, а також алгоритм роботи учасників групи", - повідомив Стефанчук.

Раніше УНН писав, що у парламенті створили робочу групу для підготовки законопроекту про опозицію.