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Стефанчук: у парламенті створили робочу групу для підготовки законопроекту про опозицію

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. На виконання розпорядження голови Верховної Ради Дмитра Разумкова у парламенті створили робочу групу для напрацювання закону про опозицію. Про це повідомив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради депутатських фракцій, передає кореспондент УНН.

"Розпорядженням голови Верховної Ради України також була створена робоча група щодо напрацювання закону про опозицію. І я вдячний всім тим головам фракцій, які своєчасно подали свої кандидатури до складу цієї комісії. Зараз ми доопрацьовуємо ще з експертами у сфері конституційного права, і я думаю, найближчим часом ми почнемо працювати в цьому напрямку", - сказав Стефанчук.

Він також повідомив, що після карантину Рада внесе до розгляду План законопроектних робіт.

Нагадаємо, за словами Руслана Стефанчука, у Верховній Раді завершили роботу над першим законопроектом з блоку стосовно народовладдя - щодо всеукраїнського референдуму.

Українські Національні Новини

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