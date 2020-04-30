Стефанчук: у парламенті створили робочу групу для підготовки законопроекту про опозицію

"Розпорядженням голови Верховної Ради України також була створена робоча група щодо напрацювання закону про опозицію. І я вдячний всім тим головам фракцій, які своєчасно подали свої кандидатури до складу цієї комісії. Зараз ми доопрацьовуємо ще з експертами у сфері конституційного права, і я думаю, найближчим часом ми почнемо працювати в цьому напрямку", - сказав Стефанчук.

Він також повідомив, що після карантину Рада внесе до розгляду План законопроектних робіт.

Нагадаємо, за словами Руслана Стефанчука, у Верховній Раді завершили роботу над першим законопроектом з блоку стосовно народовладдя - щодо всеукраїнського референдуму.