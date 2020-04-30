У Раді завершили роботу над законопроектом про референдум - Стефанчук

“Ми завершили роботу щодо доопрацювання законопроекту про народний референдум. Ми вже отримали не тільки схвальні відгуки, але з зауваженнями, як від український фахівців, від українських наукових інституцій, від міжнародних інституцій.

Ми очікуємо зараз висновки від швейцарських інституцій, ми звернулися до посла Швейцарії. Завдяки представникам Венеційської комісії ми переклали його англійською мовою і поширили для всього світу, і ми очікуємо на відгуки щодо цього законопроекту. Думаю, що після завершення карантинних заходів ми обов’язково проведемо фінальне зібрання робочої групи і винесемо цей законопроект у зал”, — повідомив Стефанчук.

Раніше УНН писав, що незважаючи на карантин через COVID-19, в Україні продовжуються громадські обговорення законопроекту про всеукраїнський референдум.



Нагадаємо, профільна робоча група Верховної Ради схвалила кінцевий варіант законопроекту “Про всеукраїнський референдум”.



