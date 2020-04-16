Попри карантин громадське обговорення законопроекту про референдум триває - Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Незважаючи на карантин через COVID-19, в Україні продовжуються громадські обговорення законопроекту про всеукраїнський референдум. Свої пропозиції можна надсилати на пошту. Про це у Facebook написав перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає УНН.
“У зв’язку із запровадженням з 12 березня 2020 року карантину на підставі постанови Кабміну від 11 березня 2020 року № 211 громадське обговорення проекту Закону України "Про всеукраїнський референдум“ продовжується”, — написав Стефанчук.
З його слів, ознайомитися з англійською та українською версіями тексту законопроекту можна за посиланням.
“Усі пропозиції та зауваження до цього законопроекту приймаються в електронному вигляді за електронною адресою: [email protected]”, — додав Стефанчук.
Нагадаємо, профільна робоча група Верховної Ради схвалила кінцевий варіант законопроекту “Про всеукраїнський референдум”.