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Попри карантин громадське обговорення законопроекту про референдум триває - Стефанчук

Київ • УНН

 • 15182 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Незважаючи на карантин через COVID-19, в Україні продовжуються громадські обговорення законопроекту про всеукраїнський референдум. Свої пропозиції можна надсилати на пошту. Про це у Facebook написав перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає УНН.

“У зв’язку із запровадженням з 12 березня 2020 року карантину на підставі постанови Кабміну від 11 березня 2020 року № 211 громадське обговорення проекту Закону України "Про всеукраїнський референдум“ продовжується”, — написав Стефанчук.

З його слів, ознайомитися з англійською та українською версіями тексту законопроекту можна за посиланням.

“Усі пропозиції та зауваження до цього законопроекту приймаються в електронному вигляді за електронною адресою: [email protected]”, — додав Стефанчук.

Нагадаємо, профільна робоча група Верховної Ради схвалила кінцевий варіант законопроекту “Про всеукраїнський референдум”.

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