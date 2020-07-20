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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 13472 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115406 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119759 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 118069 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102910 просмотра

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Законопроект об оппозиции может быть принят в целом на следующей сессии ВР - Разумков

Законопроект об оппозиции может быть принят в целом на следующей сессии ВР - Разумков

Киев  •  УНН

 • 7096 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Законопроект об оппозиции может быть принять в первом чтении и в целом уже на следующей сессии Верховной Рады Украины. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о Законе об оппозиции, на сегодня создана рабочая группа, было выдано мое распоряжение, возглавляет ее Руслан Стефанчук, входят представители всех депутатских фракций и групп. Сейчас нарабатывается текст Закона. Я надеюсь, что на следующей сессии мы его сможем принять и в первом (чтении, - ред.), и в целом... Мы сейчас говорим о парламентской оппозиции, о работе в Верховной Раде Украины", - отметил он.

Напомним, в ВР начали работу над законопроектом об оппозиции.

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