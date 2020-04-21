Законопроект про банки: комітет ВР розпочав розгляд поправок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні розпочав розгляд заокнопроекту №2571-д щодо функціонування банківської системи. Члени комітету пройшли понад 2,4 тисячі поправок з понад 16 тисяч поданих. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"Розпочато розгляд підготовленого до другого читання проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", №2571-д. На сьогоднішньому засіданні комітет пройшов 2436 правок із 16586, внесених до законопроекту", - йдеться у повідомленні.
Законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи пропонується унормувати питання у сфері банківської діяльності та здійснити:
- удосконалення регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу у цій сфері;
- встановлення особливостей судового провадження у справах щодо оскарження рішень НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, прийнятих на його виконання;
- передбачається встановлення особливостей судового провадження у справах щодо оскарження рішень НБУ щодо призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень Кабміну, про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Мінфіну, прийнятих на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур;
- удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди ) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки (нанесена шкода), розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.
Нагадаємо, ВРУ 30 березня ухвалила за основу проект закону №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи.
Пізніше стало відомо, що до законопроекту до другого читання народні депутати подали вже понад 16 тисяч поправок.
Голова ВРУ Дмитро Разумков назвав таку кількість поправок антирекордом українського парламенту та зазначив, що такі дії спрямовані на блокування роботи ВР.