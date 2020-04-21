Законопроект про банки: комітет ВР розпочав розгляд поправок

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні розпочав розгляд заокнопроекту №2571-д щодо функціонування банківської системи. Члени комітету пройшли понад 2,4 тисячі поправок з понад 16 тисяч поданих. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.