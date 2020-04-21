Законопроект о банках: комитет ВР начал рассмотрение поправок

"Начато рассмотрение подготовленного ко второму чтению проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", №2571-д. На сегодняшнем заседании комитет прошел 2436 поправок из 16586, внесенных в законопроект", - говорится в сообщении.

Законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы предлагается урегулировать вопрос в сфере банковской деятельности и осуществить:

- совершенствование регулирования деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере;

- установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любой либо других решений, принятых в его исполнение;

- предусматривается установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений НБУ по назначению уполномоченных лиц Фонда, делегирование им полномочий, решений Кабмина, об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Минфина, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановлении или прекращении начатых на основании таких решений процедур;

- совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) из связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен вред), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

Напомним, ВРУ 30 марта приняла за основу проект закона №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.

Позже стало известно, что в законопроект ко второму чтению народные депутаты подали уже более 16 тысяч поправок.

Глава ВРУ Дмитрий Разумков назвал такое количество поправок антирекордом украинского парламента и отметил, что такие действия направлены на блокирование работы ВР.