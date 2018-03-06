Закон про приватизацію опублікували у газеті Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Завтра, 7 березня, набере чинності закон про приватизацію. Закон України " Про приватизацію державного і комунального майна" № 2269-VІІІ від 18 січня 2018 року, офіційно опублікували у газеті Верховної Ради України “Голос України” 6 березня 2018 року, передає УНН.
Зазначимо, цей Закон регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим.
Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Раніше повідомлялось, президент України Петро Порошенко на Нацраді реформ підписав закон про приватизацію.
Нагадаємо, за словами першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова велика приватизація розпочнеться з Одеського припортового заводу.