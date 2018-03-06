Закон о приватизации опубликовали в газете Верховной Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Завтра, 7 марта, вступит в силу закон о приватизации. Закон Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества” № 2269-VІІІ от 18 января 2018 года, официально опубликовали в газете Верховной Рады Украины “Голос Украины” 6 марта 2018, передает УНН.
Отметим, этот Закон регулирует правовые, экономические и организационные основы приватизации государственного и коммунального имущества и имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации.
Напомним, по словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова большая приватизация начнется с Одесского припортового завода.