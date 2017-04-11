Закон про КСУ дасть суддям зарплату у близько 10 тис. дол. - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Проект закону про Конституційний суд України, який має бути розглянутий депутатами на пленарному засіданні поточного тижня, дозволить надати їм заробітну плату в близько 10 тис. доларів. Про це в коментарі журналістам повідомила народний депутат Олена Сотник, передає кореспондент УНН.
"Зараз ми маємо закон про Конституційний суд, який взагалі не має прозорої процедури добору суддів. Ми розуміємо, що це буде абсолютно заангажований, в ручному режимі добір потрібних людей, в тому числі числі цей закон дає великий приз тим суддям, які до цього працювали, у вигляді, по-перше, високих заробітних плат, майже 10 тис. доларів, і далі пожиттєве утримання у розмірі 80% від цих зарплат. Тобто це буде найбільша пенсія, мабуть, можливо і в Європі", - сказала О.Сотник.
Вона також підкреслила, що цей законопроект запроваджує нове у цьому контексті поняття "індивідуальна скарга".
"Тобто кожен громадянин України може звернутися зі скаргою до Конституційного суду України", - додала вона.
Нагадаємо, Верховна Рада планує розглянути проект закону про Конституційний суд України.