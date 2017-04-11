Закон о КСУ даст судьям зарплату в около 10 тыс. долл. - нардеп

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Проект закона о Конституционном суде Украины, который должен быть рассмотрен депутатами на пленарном заседании текущей недели, позволит предоставить им заработную плату в около 10 тыс. Долларов. Об этом в комментарии журналистам сообщила народный депутат Елена Сотник, передает корреспондент УНН.

"Сейчас мы имеем закон о Конституционном суде, который вообще не имеет прозрачной процедуры отбора судей. Мы понимаем, что это будет абсолютно ангажированный, в ручном режиме отбор нужных людей, в том числе числе этот закон дает большой приз тем судьям, которые до этого работали, в виде, во-первых, высоких зарплат, почти 10 тыс. долларов, и дальше пожизненное содержание в размере 80% от этих зарплат. То есть это будет самая большая пенсия, видимо, возможно и в Европе", - сказала Е.Сотник.

Она также подчеркнула, что этот законопроект вводит новое в этом контексте понятие "индивидуальная жалоба".

"То есть каждый гражданин Украины может обратиться с жалобой в Конституционный суд Украины", - добавила она.

Напомним, Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона о Конституционном суде Украины.

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