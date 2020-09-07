Заключний клуб завоював путівку до фіналу конференцій Кубка Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. ХК “Нью-Йорк Айлендерс” вийшов переможцем із зустрічі проти “Філадельфії Флаєрс” в сьомому матчі чвертьфінальної серії плей-офф Кубку Стенлі, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
“Айлендерс”, після двох поразок в овертаймах у попередніх баталіях, впевнено і спокійно довели справу в серії з “Філадельфією” до логічного завершення в матчі під номером сім, вигравши її — 4:0. Томас Грайсс зробив шатаут (16 сейвів), Скотт Мейфілд закинув переможну шайбу, Брок Нельсон набрав 3 (1 + 2) очки.
Отже, “Айлендерс” вперше з 1993 року вийшли у фінал Східної конференції.
Варто зазначити, що у фіналі Східної конференції “Айлендерс” протистоятимуть “Тампа-Бей Лайтнінг”, а у Західній зустрінуться “Вегас” і “Даллас”.
Як повідомляв УНН, плей-офф УХЛ призупинено через коронавірус.