Плей-офф чемпіонату України з хокею призупинено через коронавірус

Всі гравці перед стартом півфіналів плей-офф вже проходили тестування на коронавірус, для того щоб перед рестартом чемпіонату убезпечити всіх учасників процесу. Гравці всіх команд-учасниць півфіналів плей-офф здадуть повторні тести і протягом 72 годин буде прийнято остаточне рішення про відновлення серій.

Примітно, що після отримання результатів тестів на сайті УХЛ будуть опубліковані нові дати проведення наступних матчів півфіналів плей-офф для обох пар.

Додамо також, “Кременчук” перемагає “Білий Барс” у півфінальній серії 2:0, а в серії “Донбас” — “Дніпро” наразі нічия — 1:1.