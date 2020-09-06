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Плей-офф чемпионата Украины по хоккею приостановлено из-за коронавирус

Киев • УНН

 • 11547 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Решением Украинской хоккейной лиги полуфинальные серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги прекращены в связи с возможным обнаружением COVID-19 у некоторых хоккеистов. Об этом сообщает сайт УХЛ, передает УНН.

Плей-офф чемпионата Украины по хоккею приостановлено из-за коронавирус

Все игроки перед стартом полуфиналов плей-офф уже проходили тестирование на коронавирус, для того чтобы перед рестартом чемпионата обезопасить всех участников процесса. Игроки всех команд-участниц полуфиналов плей-офф сдадут повторные тесты и в течение 72 часов будет принято окончательное решение о возобновлении серий.

Примечательно, что после получения результатов тестов на сайте УХЛ будут опубликованы новые даты проведения следующих матчей полуфиналов плей-офф для обеих пар.

Добавим также, “Кременчуг” побеждает “Белый Барс” в полуфинальной серии 2:0, а в серии “Донбасс” — “Днепр” пока ничья — 1:1.

Украинские Национальные Новости

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