Заключительный клуб завоевал путевку в финал конференций Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. ХК “Нью-Йорк Айлендерс” вышел победителем из встречи против “Филадельфии Флайерс” в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
"Айлендерс", после двух поражений в овертайме в предыдущих баталиях, уверенно и спокойно довели дело в серии с "Филадельфией" до логического завершения в матче под номером семь, выиграв ее - 4:0. Томас Грайсс сделал шатаут (16 сейвов), Скотт Мэйфилд забросил победную шайбу, Брок Нельсон набрал 3 (1 + 2) очка.
Итак, "Айлендерс" впервые с 1993 года вышли в финал Восточной конференции.
Стоит отметить, что в финале Восточной конференции "Айлендерс" будет противостоять "Тампа-Бэй Лайтнинг", а в Западной встретятся "Вегас" и "Даллас".
Как сообщал УНН, плей-офф УХЛ приостановлен из-за коронавируса.