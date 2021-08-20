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Закипів двигун: у центрі Києва під час репетиції параду зламався танк

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У центрі Києва на під час репетиції військового параду зламався танк, після чого репетицію було зупинено. Про це журналісту УНН повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва.

Цитата

“Там закипів двигун в танку, але пожежі не було, оскільки залили водою”, — зазначили у ДСНС.

Доповнення

У Києві під час репетиції параду військ з нагоди Дня Незалежності України, яка триватиме із 15:30 до 01:15, тимчасово обмежено руху та змінено маршрут громадського транспорту. Де саме не проїхати — дивіться тут.

Перша репетиція параду до 30-річчя Незалежності України відбулася на вулиці Хрещатик у центрі Києва 18 серпня.

Загалом запланована ще одна репетиції 22 серпня, під час якої із 15:30 до 1:15 також заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів.

Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Уже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.

Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.

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