Закипів двигун: у центрі Києва під час репетиції параду зламався танк
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У центрі Києва на під час репетиції військового параду зламався танк, після чого репетицію було зупинено. Про це журналісту УНН повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва.
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“Там закипів двигун в танку, але пожежі не було, оскільки залили водою”, — зазначили у ДСНС.
Доповнення
У Києві під час репетиції параду військ з нагоди Дня Незалежності України, яка триватиме із 15:30 до 01:15, тимчасово обмежено руху та змінено маршрут громадського транспорту. Де саме не проїхати — дивіться тут.
Перша репетиція параду до 30-річчя Незалежності України відбулася на вулиці Хрещатик у центрі Києва 18 серпня.
Загалом запланована ще одна репетиції 22 серпня, під час якої із 15:30 до 1:15 також заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів.
Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Уже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.
Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.