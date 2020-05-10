Захворювання на коронавірус у підрозділах ООС не виявлено - штаб

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил", - повідомили у пресцентрі.

Крім того у штабі додали, що упродовж поточної доби на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим "Тиша" дотримувався.

В штабі ООС зазначають, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, упродовж поточної доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.