Заболевания коронавирусом в подразделениях ООС не обнаружено - штаб

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, в штабе добавили, что в течение текущих суток на участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался.

В штабе ООС отмечают, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в течение текущих суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.