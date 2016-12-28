Захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідпоріг у 21 області України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На 51 тиждень 2016 року в 21 області України показники захворюваності на грип та гострі распіраторні вірусні інфекції перевищили епідемічні пороги, передає УНН з посиланням на Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ.
“На 51 тижні 2016 року в 21 областях України та м.Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги від 1,5% в Луганській до 71,6% в Київській області. У Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Чернівецькій областях зареєстровано перевищення показників більше ніж в 2 рази. Лише в Одеській, Івано-Франківській та Харківській областях показники знаходяться нижче епідемічного рівня”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в областях Київській — 1751,6, найменший — у Харківській — 535,7 на 100 тис. населення.
“На звітному тижні темп приросту серед дорослих і дітей до 17 років збільшився на 9,8 % та 6,5 % відповідно. Значні темпи приросту захворюваності спостерігаються в Західному регіоні”, — додали в центрі.
Нагадаємо, за 19 та 20 грудня у Києві зареєстровано 20 947 хворих на грип і ГРВІ.