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Захворюваність на COVID-19 по Україні перевищено вже у 10 разів - МОЗ

Захворюваність на COVID-19 по Україні перевищено вже у 10 разів - МОЗ

Київ • УНН

 • 21458 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Стрімке зростання в Україні рівня захворюваності на коронавірус з початку січня продовжується - наразі показник перевищує норму у понад 10 разів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Деталі

Загалом в Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 801 на 100 тис. населення, тоді як норма для "зеленої" зони до 75 на 100 тис. населення. Усе, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.

Наразі цей показник перевищує встановлений рівень у близько 10,7 раза, хоча ще 12 січня захворюваність перевищувала норму лише удвічі.

Загалом по регіонах до "помаранчевої" зони входять 16 областей, дві - Прикарпаття та Рівненщина - у "червоній", усі інші регіони - місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська та Херсонська області - у "жовтій".

Доповнення

20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.

З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область.

Українські Національні Новини

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