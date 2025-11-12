Захворюваність на COVID-19 та ГРВІ: майже 107 тисяч хворих, але епідпоріг не перевищено
За період з 3 до 9 листопада в Україні понад півсотні тисяч дітей захворіли на грип, COVID-19 та інші ГРВІ. Втім епідемічний поріг не перевищено в жодній області, усі лікуються, а кількість хворих зменшується. Передає УНН із посиланням на звіт Міністерство охорони здоров'я України.
Згідно з даними, до лікарень потрапили 2 676 пацієнтів. Серед них дітей - 1 412 осіб. У МОЗ запевнили, що хворі отримали необхідну медичну допомогу. Натомість епідемічний поріг не перевищено в жодній області України.
Ситуація залишається стабільною. Порівняно з попереднім тижнем кількість хворих зменшилась на 2%
У жовтні, за 43-й тиждень 2025 року, зареєстровано 9 845 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, що на 3% менше, ніж попереднього тижня. Захворюваність на COVID-19 знизилася на 31,9%, зафіксовано 1 летальний випадок.