12 листопада, 15:53 • 20943 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51535 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 48041 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51360 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 49142 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 45019 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60941 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62890 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82378 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132111 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Захворюваність на COVID-19 та ГРВІ: майже 107 тисяч хворих, але епідпоріг не перевищено

Київ • УНН

 • 1996 перегляди

За тиждень з 3 по 9 листопада в Україні на грип, COVID-19 та інші ГРВІ захворіли 106 789 людей, з них 58 753 – діти. Епідемічний поріг не перевищено в жодній області, кількість хворих зменшилась на 2%.

Захворюваність на COVID-19 та ГРВІ: майже 107 тисяч хворих, але епідпоріг не перевищено

За період з 3 до 9 листопада в Україні понад півсотні тисяч дітей захворіли на грип, COVID-19 та інші ГРВІ. Втім епідемічний поріг не перевищено в жодній області, усі лікуються, а кількість хворих зменшується. Передає УНН із посиланням на звіт Міністерство охорони здоров'я України.

Деталі

За минулий тиждень, із 3 до 9 листопада, в Україні на грип, COVID-19 та інші ГРВІ захворіли 106 789 людей, із них 58 753 — діти.

- інформує МОЗ.

Згідно з даними, до лікарень потрапили 2 676 пацієнтів. Серед них дітей - 1 412 осіб. У МОЗ запевнили, що хворі отримали необхідну медичну допомогу. Натомість епідемічний поріг не перевищено в жодній області України.

Ситуація залишається стабільною. Порівняно з попереднім тижнем кількість хворих зменшилась на 2%

Нагадаємо

У жовтні, за 43-й тиждень 2025 року, зареєстровано 9 845 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, що на 3% менше, ніж попереднього тижня. Захворюваність на COVID-19 знизилася на 31,9%, зафіксовано 1 летальний випадок.

Ігор Тележніков

Здоров'я
Україна