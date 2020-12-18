Захоплення заручників у Франції: чоловік вбив заручницю та вчинив самогубство

Ситуація тривала близько трьох годин, поліція увесь цей час вела переговори із зловмисником, намагаючись переконати його здатися владі.

Озброєний чоловік увечері в четвер взяв у заручники дружину, а до цього несильно поранив на вулиці двох людей. Поліція виключила версію теракту, повідомивши, що мова, швидше за все, йде про сварку на побутовому ґрунті.

Відомо, що подружжя перебувало в процесі розлучення, і дружина неодноразово скаржилася в поліцію на чоловіка, звинувачуючи його в актах насильства на побутовому ґрунті.

Val-d’Oise: la prise d’otage est terminée, le preneur d’otage et sa femme ont été retrouvés morts par les gendarmes pic.twitter.com/9H0nUy1dRx