Захоплення Бахмута поставить під загрозу Краматорськ, Слов'янськ та весь Донецький напрямок - генерал Красильников

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«Вважаю, що все-таки Бахмут, Соледар та Сіверськ треба утримувати. Все, що зараз там відбувається, дало можливість нашим військовослужбовцям, нашим підрозділам провести певні перегрупування та посилити оборону у цих напрямках. І враховуючи, що вогнева перевага вже не така, що панує у противника, як вона була раніше, то в мене є надія, що все ж таки нам вдається втримати і Бахмут, і Соледар, і Сіверськ», - заявив він.

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За словами Красильникова, захоплення цих міст відкриє ворогу дорогу на Слов'янськ та Краматорськ.

«І знову ж таки захоплення Бахмута вже створює загрозу для нашого Донецького угруповання, тому що потім їхня атака на Костянтинівку призведе до оточення таких підрозділів, як наше Торецьке угруповання і так далі», - додав він.

Доповнення

Ворог штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав.