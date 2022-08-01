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Захоплення Бахмута поставить під загрозу Краматорськ, Слов'янськ та весь Донецький напрямок - генерал Красильников

Захоплення Бахмута поставить під загрозу Краматорськ, Слов'янськ та весь Донецький напрямок - генерал Красильников

Київ • УНН

 • 967384 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Донбасі у разі втрати контролю над Бахмутом під загрозою опиняться Краматорськ, Слов'янськ та весь донецький напрямок. Про це запевнив заступник командувача військ оперативного командування «Північ», генерал Дмитро Красильников в інтерв'ю «Громадському», інформує УНН.

Цитата

«Вважаю, що все-таки Бахмут, Соледар та Сіверськ треба утримувати. Все, що зараз там відбувається, дало можливість нашим військовослужбовцям, нашим підрозділам провести певні перегрупування та посилити оборону у цих напрямках. І враховуючи, що вогнева перевага вже не така, що панує у противника, як вона була раніше, то в мене є надія, що все ж таки нам вдається втримати і Бахмут, і Соледар, і Сіверськ», - заявив він.

Деталі

За словами Красильникова, захоплення цих міст відкриє ворогу дорогу на Слов'янськ та Краматорськ. 

«І знову ж таки захоплення Бахмута вже створює загрозу для нашого Донецького угруповання, тому що потім їхня атака на Костянтинівку призведе до оточення таких підрозділів, як наше Торецьке угруповання і так далі», - додав він.

Доповнення

Ворог штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав. 

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