Захват Бахмута поставит под угрозу Краматорск, Славянск и все Донецкое направление - генерал Красильников

Цитата

«Считаю, что все-таки Бахмут, Соледар и Северск нужно удержать. Все, что сейчас там происходит, дало возможность нашим военнослужащим, нашим подразделениям провести определенные перегруппировки и усилить оборону в этих направлениях. И учитывая, что огневое преимущество уже не такое, что господствует у противника, как оно было раньше, то у меня есть надежда, что все же нам удается удержать и Бахмут, и Соледар, и Северск», - заявил он.

Детали

По словам Красильникова, захват этих городов откроет враг дорогу на Славянск и Краматорск.

«И опять же захват Бахмута уже создает угрозу для нашей Донецкой группировки, потому что потом их атака на Константиновку приведет к окружению таких подразделений, как наша Торецкая группировка и так далее», - добавил он.

Дополнение

Враг штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел.