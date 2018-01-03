Захист Саакашвілі оскаржить рішення суду щодо ДМС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Захист екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі планує оскаржити сьогоднішнє рішення Окружного адміністративного суду Києва, який повністю відмовив у задоволені позову М.Саакашвілі до управління ДМС у Київській області щодо відмови у наданні йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Про це повідомив адвокат Руслан Чернолуцький, передає кореспондент УНН.
“Хочу підкреслити, що ніякої екстрадиції після сьогоднішнього оголошення не буде. У нас є, згідно з новим кодексом про адміністративне судочинство, 30 днів на оскарження цього рішення. Тому це рішення буде оскаржене нами обов’язково, воно не вступило в силу”, — сказав він.
Адвокат підкреслив, що поки захист оскаржує рішення суду, М.Саакашвілі перебуває у статусі особи, яка оскаржує дії міграційної служби і цей статус надає йому можливість перебувати на території України. Також цей статус, за його словами, не дає можливість державним органам влади проводити будь-які дії щодо його екстрадиції або можливого видворення з країни.
Як повідомляв УНН, Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у задоволені позову до Управління ДМС у Київській області. У своєму позові він просив скасувати рішення Управління ДМС у Київській області про відмову йому у наданні статусу особи, яка потребує додаткового захисту і зобов’язати управління розглянути питання про надання йому такого статусу.
Нагадаємо, управління міграційної служби Київської області відмовило екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.
У ДМС заявляли, що грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.